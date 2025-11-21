Виновный в убийстве Игоря Талькова продюсер Валерий Шляфман признан вменяемым

Экспертиза признала вменяемым бывшего концертного директора Валерия Шляфмана, ранее признанного виновным в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года в СК «Юбилейный» в Петербурге. Об этом свидетельствуют материалы дела, опубликованные на сайте Санкт-Петербургского городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Допрос в Израиле бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в мае 2024 года.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Допрос в Израиле бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в мае 2024 года.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

«Оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана В. М. с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы [...] у суда не имелось»,— говорится в документе.

По данным Следственного комитета РФ, в начале 1992 года Валерий Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт, а затем скрылся в Израиле.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что петербургский Горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор убийце Игоря Талькова. Решение оставлено без изменений, и теперь его могут направить для исполнения в Израиль, где много лет проживает приговоренный.

Подробнее о заочном приговоре Валерию Шляфману — в материале «Ъ» «Убийцу Игоря Талькова достанут и в Израиле».

Андрей Цедрик