Курские депутаты поменяли схему одномандатных округов в преддверии выборов

Курская областная дума на заседании в четверг, 20 ноября, приняла изменения в схеме одномандатных округов. Как сообщила депутат Ирина Малахова, наиболее существенное изменение коснулось Курска, где появился один новый округ.

Изменение в нарезке округов произошло из-за того, что в начале месяца депутаты утвердили изменения в порядок формирования парламента. Так, ранее в облдуму по округам избиралось 23 депутата, а по спискам — 22. По новым правилам в парламент пройдут 24 одномандатника и 21 «списочник».

Против изменений выступили местные коммунисты. Депутат от КПРФ Алексей Клюев назвал новый порядок искусственным, подчеркнув, что население Курска и области в целом за десять лет не выросло. Единоросс Александр Кичигин в ответ заявил, что решение об увеличении количества одномандатников никого не принижает и дает депутатам спокойно работать. Еще один коммунист Алексей Бобовников предложил в связи с новым порядком формирования думы повысить порог для прохождения партий с 5% до 7%, однако его предложение на заседании не обсуждалось.

Выборы в Курскую областную думу пройдут в сентябре 2026 года.

В мае Владимир Путин подписал закон о новой схеме одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму в 2026 году. Согласно документу, Воронежская и Тамбовская области потеряют по одному депутату-одномандатнику.

Владимир Зоркий