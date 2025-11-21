Цена новостроек Ставрополя достигла 107,9 тыс. рублей за квадрат

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ставрополя достигла 107,9 тыс. руб. в ноябре 2025 года, что на 11% выше показателя ноября 2024 года и на 1,1% превышает сентябрьские значения. Аналитики платформы «Циан» связывают рост цен с увеличением себестоимости строительства и удорожанием проектного финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Сорокин Фото: Николай Сорокин

За последние 2-3 месяца дополнительным фактором стала вера застройщиков в восстановление спроса на жилье. В целом по России в крупных городах с населением от 500 тыс. человек средняя цена за квадратный метр выросла на 13% и составила 182,2 тыс. руб., что также на 1,2% выше октябрьских показателей. Среди лидеров по росту цен оказались Самара, Ярославль и Москва с подорожанием в пределах 5-7%.

Число сделок с новостройками в октябре по крупным городам выросло на 21% относительно сентября, а в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года — на 42%. Аналитики связывают рост активности на рынке с сезонным фактором и снижением ключевой ставки Центробанка. Последнее повысило ожидания по рефинансированию ипотеки и активизировало держателей депозитов, которые выходят на рынок. Кроме того, неопределенность вокруг возможных изменений семейной ипотеки в 2026 году стимулирует покупательский интерес. Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циан», отметила, что отложенный спрос также способствует повышению продаж.

Ранее в сентябре 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ставрополя составляла 105 тыс. руб., что на 8% больше, чем годом ранее. С начала 2025 года рост цен составил 4%, тогда как в начале года квадратный метр стоил 100,9 тыс. руб. Рост цен на новостройки Ставрополя идет в русле общероссийских трендов, отмечают эксперты «Циан», при этом себестоимость строительства в сочетании с дорогим финансированием продолжает удерживать цены на подъеме. В сегменте частных домов в пределах города цена также увеличилась на 11% за год, достигнув 90,5 тыс. руб. за квадратный метр к сентябрю 2025 года.

Станислав Маслаков