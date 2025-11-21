Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Белгородский бизнес за 2025 год взял кредиты на 460 млрд рублей

Объем банковских кредитов, привлеченных компаниями Белгородской области за девять месяцев 2025 года, увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 460 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Здание Центробанка в Москве

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из этой суммы пришлось 394 млрд руб. При этом крупные компании увеличили объем привлеченных средств на 26% относительно 2024-го. В то же время представители сферы малого и среднего предпринимательства с января по сентябрь оформили займы на 65,5 млрд руб., что на 15% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

По итогам первого квартала 2025-го кредитование предпринимателей Белгородской области сократилось на 18% по сравнению с январем — мартом 2024 года.

Кабира Гасанова