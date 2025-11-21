Воронежский регоператор «Вега» избежал банкротства из-за долга в 11 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску местного ООО «Полигон» о признании банкротом одного из четырех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Вега». Решение было принято из-за того, что компания в полном объеме погасила задолженность перед «Полигоном». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Банкротный иск ООО «Полигон» был подан в декабре 2024 года из-за задолженности ООО «Вега» в 11 млн руб. по договору на оказание услуг по захоронению твердых коммунальных отходов. Ранее, в июне прошлого года, воронежский арбитраж подтвердил наличие долга, удовлетворив иск «Полигона» к «Веге» на аналогичную сумму.

В июне 2025 года суд ввел в отношении ООО «Вега» процедуру наблюдения. Временным управляющим была утверждена Анна Фомина. В августе регоператор безуспешно попытался оспорить первую стадию банкротства в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде, а в начале сентября подал кассационную жалобу на решения предыдущих инстанций. Однако Арбитражный суд Центрального округа вернул ее «Веге», так как от компании поступило соответствующее ходатайство.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вега» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2017 года. Головной офис расположен в облцентре. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 16 млн руб. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 518 млн. руб., чистая прибыль — 4 млн. руб.Директор и единственный владелец — Оксана Сомова. Она также является учредителем воронежской управляющей компании ООО «УК “Дом сервис”» (60%, еще 40% у Елены Сомовой), производителя изделий из древесной массы ООО «Экстрафайбер» (100%) и топливной компании «Энергосбыт» (76%). Ранее регоператор обслуживал Аннинский район, сейчас он работает в Бутурлиновском и Панинском районах. По данным Rusprofile, ООО «Полигон» зарегистрировано в 2009 году в Анне Воронежской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — сбор отходов. Владеет и руководит обществом Юрий Натаров. ООО «Полигон» в 2024 году показал выручку в 5,6 млн руб. и чистую прибыль в 929 тыс. руб.

Егор Якимов