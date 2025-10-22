Воронежский регоператор «Вега» передумал оспаривать банкротство в кассации

Арбитражный суд Центрального округа вернул кассационную жалобу ООО «Вега», являющегося одним из четырех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Воронежской области. Информация об этом содержится в опубликованном определении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Жалоба была подана 2 сентября на определение Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, который в августе отказал ООО «Вега» в удовлетворении возражения на решение о введении в компании процедуры наблюдения по банкротному иску ООО «Полигон». «Учитывая, что ходатайство о возвращении кассационной жалобы поступило до вынесения определения о принятии жалобы к производству, кассационная жалоба подлежит возвращению заявителю», — поясняется в документации. Таким образом, сохранилась введенная первая и предварительная стадия банкротства. К нему присоеденились ООО «Энергосбыт» и ФНС России с неуточненными требованиями. Следующее заседание по делу состится 17 ноября.

Банкротный иск ООО «Полигон» был подан в декабре 2024 года в связи с задолженностью ООО «Вега» в размере 11 млн руб. Ранее Арбитражный суд Воронежской области подтвердил наличие долга, 11 июня 2024 года удовлетворив иск «Полигона» о взыскании 11 млн руб. по договору на оказание услуг по захоронению твердых коммунальных отходов, а также 77 тыс. руб. государственной пошлины.

Поскольку задолженность не была погашена, «Полигон» обратился в суд с заявлением о признании должника банкротом. 5 июня 2025 года Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск, введя в отношении ООО «Вега» процедуру наблюдения. Временным управляющим утверждена Анна Фомина. Требования «Полигона» суд признал обоснованными и подлежащими включению в реестр кредиторов для удовлетворения в третью очередь.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вега» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2017 года. Головной офис расположен в облцентре. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 16 млн руб. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 518 млн. руб., чистая прибыль — 4 млн. руб.Директор и единственный владелец — Оксана Сомова. Она также является учредителем воронежской управляющей компании ООО «УК “Дом сервис”» (60%, еще 40% у Елены Сомовой), производителя изделий из древесной массы ООО «Экстрафайбер» (100%) и топливной компании «Энергосбыт» (76%). Ранее регоператор обслуживал Аннинский район, сейчас он работает Бутурлиновском и Панинском районах. По данным Rusprofile, ООО «Полигон» зарегистрировано в 2009 году в Анне Воронежской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — сбор отходов. Генеральный директор — Юрий Натаров, одновременно является единственным учредителем. ООО «Полигон» в 2024 году показал выручку в 5,6 млн руб., прибыль — 929 тыс. руб.

Анна Швечикова