Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Ростехнадзор завершил расследование причин прорыва дамбы в Орске Оренбургской области в 2024 году. Согласно релизу Западно-Уральского управления ведомства, авария на гидротехнических сооружениях в городе произошла из-за:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

неверных проектных решений (в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья);

нарушениях при строительстве дамбы;

неточности прогноза весеннего половодья;

неправильной организации работ по подготовке Ирикликлинского водохранилища к приему паводковых вод;

неверной эксплуатации сооружений.

В сообщении ведомства говорится, что собранные материалы будут направлены в прокуратуру. Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации города Орска будет привлечено к ответственности по ст. 9.2 КоАП (нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений).

Наводнение в Оренбургской области началось 5 апреля 2024 года после прорыва защитной дамбы в Орске. 14 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 12 м. С подтопленных территорий эвакуировали 17,8 тыс. человек. Подтопления затронули 32,6 тыс. жилых домов, 52,4 тыс. приусадебных участков и 46 низководных мостов. 21 апреля губернатор Денис Паслер сообщал об отсутствии данных о гибели людей в результате паводка. Согласно отчету МЧС за 2024 год, в Оренбургской области из-за паводка погибли 15 человек, пострадали — более 311 тыс.

Полина Мотызлевская