Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Ростехнадзор завершил расследование причин прорыва дамбы в Орске Оренбургской области в 2024 году. Согласно релизу Западно-Уральского управления ведомства, авария на гидротехнических сооружениях в городе произошла из-за:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

  • неверных проектных решений (в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья);
  • нарушениях при строительстве дамбы;
  • неточности прогноза весеннего половодья;
  • неправильной организации работ по подготовке Ирикликлинского водохранилища к приему паводковых вод;
  • неверной эксплуатации сооружений.

В сообщении ведомства говорится, что собранные материалы будут направлены в прокуратуру. Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации города Орска будет привлечено к ответственности по ст. 9.2 КоАП (нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений).

Наводнение в Оренбургской области началось 5 апреля 2024 года после прорыва защитной дамбы в Орске. 14 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 12 м. С подтопленных территорий эвакуировали 17,8 тыс. человек. Подтопления затронули 32,6 тыс. жилых домов, 52,4 тыс. приусадебных участков и 46 низководных мостов. 21 апреля губернатор Денис Паслер сообщал об отсутствии данных о гибели людей в результате паводка. Согласно отчету МЧС за 2024 год, в Оренбургской области из-за паводка погибли 15 человек, пострадали — более 311 тыс.

Как жители Орска переживали наводнение в 2024 году — в репортаже «Ъ».

Полина Мотызлевская

Затопленная территория у жилых многоэтажных домов

Фото: Коммерсантъ / Ольга Кузьмина  /  купить фото

Подтопление у торгового центра

Фото: Коммерсантъ / Ольга Кузьмина  /  купить фото

По информации на 8.00 15 апреля в Оренбурге в зоне подтопления остаются 10656 приусадебных участка и 5503 домовладения, включая 55 многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Всего эвакуировано 1708 человек, включая 170 детей. В пунктах временного размещения находятся 297 человек, в том числе 97 детей

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

12 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что паводковая ситуация в городе стала крайне опасной. В городе объявлена массовая эвакуация

Фото: Коммерсантъ / Ольга Кузьмина  /  купить фото

К 12 апреля уровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см

Фото: Коммерсантъ / Ольга Кузьмина  /  купить фото

12 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал срочно эвакуироваться жителей ЖК Гранд-парк, поселков Куйбышева и Солнечный, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок

Фото: Коммерсантъ / Ольга Кузьмина  /  купить фото

В районе Ситцовка в Оренбурге проходит массовая эвакуация

Фото: Коммерсантъ / Ольга Кузьмина  /  купить фото

Спасатели инспектируют дома на затопленной улице в районе Ситцовка Оренбурга

Фото: Коммерсантъ / Ольга Кузьмина  /  купить фото

Сотрудники МЧС эвакуируют домашних животных в поселке Кузнечный

Фото: Коммерсантъ / Ольга Кузьмина  /  купить фото

10 апреля уровень реки Урал в Оренбурге превысил 10 м

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Одежда сушится на капоте автомобиля в Орске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным на утро 10 апреля, число эвакуированных из-за паводка в Оренбургской области превысило 7,7 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Затопленные дома в СНТ Дубки

Фото: Ольга Кузьмина  /  купить фото

Машины МЧС на затопленной дороге в Оренбурге

Фото: Ольга Кузьмина  /  купить фото

Затопленный мост в Оренбурге

Фото: Ольга Кузьмина  /  купить фото

Детская комната в пункте временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в Орске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Затопленная площадь Орска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники МЧС и жители Орска на лодках на фоне памятника самолету Ил-28

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вид на подтопленные территории

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 апреля мэр Орска Василий Козупица (в центре) вышел к возмущенным местным жителям, собравшимися у здания горадминистрации

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Орска жалуются на отсутствие эффективных мер по борьбе с паводком и на маленькие размеры компенсаций, выделенных пострадавшим

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

О выходе из берегов реки Елшанки в Орске сообщил 8 апреля глава города Василий Козупица. Он призвал жителей эвакуироваться в безопасное место

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Житель Орска готовит еду на балконе своей квартиры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Прорыв дамбы вблизи поселка Лесоторговый

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Микрорайон Торговый после прорыва дамбы на реке Урал

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с наводнением в Оренбургской области критической

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 апреля замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил в ходе выездного расширенного заседания комитетов Госдумы, что нынешние уровни половодья на Урале и в Поволжье фиксируются впервые в истории

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В филиале Оренбургского госуниверситета в Орске отменены очные занятия, здания обесточены, сообщила пресс-служба вуза
На фото: эвакуация жителей Орска с затопленных территорий города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Затопленный автомобиль во дворе жилого дома в Орске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник МЧС спасает собаку

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Орске превентивно эвакуируют жителей поселка Лесоторговый, расположенного в черте города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подтопленная набережная реки Урал

Фото: Ольга Кузьмина  /  купить фото

С вечера 7 апреля к утру 8 апреля уровень реки Урал начал понемногу снижаться — на 9 см, до 963 см

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Затопленная детская площадка в Орске

Фото: Ольга Кузьмина  /  купить фото

По предварительным данным Минстроя РФ, в Оренбургской области ущерб инфраструктуре от паводка составляет порядка 21 млрд руб.

Фото: Ольга Кузьмина  /  купить фото

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что жителей, отказывающихся покидать дома в зоне подтопления, будут эвакуировать принудительно при участии полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Минздраве Оренбургской области заявили, что смерть двух мужчин, найденных мертвыми в частных домах в затопленных районах Орска, не связана с утоплением

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным властей Орска, дамба в городе больше не разрушается

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным МЧС на 7 апреля, из затопленных домов Орска было эвакуировано более 2 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

6 апреля управление Следственного комитета по Оренбургской области возбудило уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в связи с прорывом дамбы в Орске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительница Орска у подъезда жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тыс. мест

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дамба в Орске располагается вдоль рек Урал, Орь и в районе Коровьего озера и предназначена для защиты всей территории Старого города (около 600 га) от затоплений в период весенних половодий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К утру 6 апреля уровень воды в реке Урал в Орске достиг 960 см. При этом насыпная дамба в городе рассчитана на подъем воды до 700 см

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

6 апреля власти Оренбургской области сообщили о разрушении дамбы в Орске в пределах 10 м

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Прорыв произошел в нижней части дамбы, защищавшей левобережную часть Орска — Старый город, в основном застроенный частным жильем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Администрация Орска объявила эвакуацию «в связи с угрозой прорыва дамбы» 5 апреля в 18:00 по местному времени

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

