Военные проведут учебные стрельбы в разных районах Сочи 21 ноября

Власти Сочи предупредили жителей и гостей города о проведении серии учебных стрельб 21 ноября. Как сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале, мероприятия пройдут сразу в нескольких районах курорта.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

С 9:00 до 12:00 запланированы стрельбы в акватории Сочинского морского порта. Вечером, с 18:00 до 21:00, учебные мероприятия продолжатся в районе села Пластунка. Дополнительно с 22:00 до 23:00 стрельбы будут проведены в порту Имеретинский.

Администрация города призвала сохранять спокойствие, отметив, что отработка действий военными является частью мероприятий по обеспечению безопасности.

Мария Удовик