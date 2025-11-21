Краснодар и Сочи вошли в топ городов для шопинга в период распродаж

Краснодар и Сочи вошли в десятку российских городов, наиболее привлекательных для шопинга в период осенних распродаж. Такие данные приводятся в совместном исследовании сервиса «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney. Каждый из городов края набрал по 12% голосов участников опроса.

В общероссийском разрезе наибольший рост покупательской активности зафиксирован в Нижнем Новгороде, где объем транзакций в дни распродаж увеличился более чем в два раза. Во Владивостоке рост составил 49%, Москва стала третьей — плюс 28%. В пятерке лидеров также отмечены Казань и Екатеринбург.

Аналитики указывают, что характер спроса заметно различается в зависимости от региона. Во Владивостоке выросли покупки товаров для здоровья и образования, жители Москвы чаще пользовались бытовыми услугами, а в Нижнем Новгороде увеличилась доля приобретений автозапчастей и косметики.

На федеральном уровне наиболее востребованной категорией товаров остаются одежда и обувь, их указали 56% опрошенных. Косметику приобрели 8% респондентов, технику — 6%, товары для хобби — 5%.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт занял третье место в рейтинге популярных направлений для зимнего отдыха, набрав 8% бронирований. При этом туристы бронируют здесь номера в среднем на пять ночей со средней стоимостью одной ночи в 4,6 тыс. руб.

Мария Удовик