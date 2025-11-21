В Геленджике сбор по туристическому налогу в 2025 году превысил 212 млн рублей

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем Telegram-канале, что в 2025 году властям курорта удалось значительно укрепить доходную часть городского бюджета. Так, по его словам, рост налоговых поступлений к прошлому году составил 50% — это более 1,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

«После введения туристического налога видим уверенную динамику: в 2024 году по курортному сбору было собрано 78 млн руб., в 2025-м по туристическому налогу — свыше 212 млн. Рост собираемости составил 270%. Эти средства помогут реализовать больше городских проектов»,— написал Алексей Богодистов.

По словам главы курорта, на конец ноября текущего года в Геленджике отдохнуло 4,2 млн туристов. Только за первую половину ноября город посетили порядка 52 тыс. человек. В настоящее время уровень бронирования средств размещения на ноябрь составляет 63%, на декабрь — 40%, на январь 2026 года — 30%.

«Несмотря на небольшое снижение турпотока в июне, сейчас отрасль показывает высокий уровень загрузки. Реклама объектов и событий, украшение города, лояльная ценовая политика — делаем все возможное, чтобы Геленджик был интересен туристам круглый год»,— написал Алексей Богодистов.

Василий Хитрых