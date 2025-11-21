Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды

Совет директоров российской нефтекомпании ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) рекомендовал по результатам девяти месяцев 2025 года выплатить дивиденды в размере 397 руб. на акцию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Решение по выплатам приняли единогласно. Согласно пресс-релизу, в совете директоров отметили «устойчивое финансовое положение» группы. Список лиц, имеющих право получить дивиденды, определят 12 января 2026 года. Профессиональным участникам рынка дивиденды выплатят не позднее 23 января следующего года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 13 февраля.

За аналогичный период в 2024 году нефтекомпания выплатила 514 руб./акция. В начале ноября ЛУКОЙЛ опубликовал отчетность по РСБУ. Согласно ей, чистая прибыль компании составила 352,5 млрд руб. По сравнению с таким же периодом прошлого года она снизилась на 14,2%.

Заседание совета директоров ЛУКОЙЛа должно было состояться 23 октября. Его перенесли из-за «текущих обстоятельств». 22 октября Минфин США объявил о блокирующих санкциях в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Сейчас ЛУКОЙЛ ищет покупателей для своих иностранных активов.

