Госдолг Башкирии увеличился на 31,6 млн рублей

По итогам октября объем государственного долга Башкирии достиг 69,91 млрд руб., что на 31,6 млн руб. больше, чем месяцем ранее.

По данным министерства финансов республики, более 37,94 млрд руб. составили обязательства по бюджетным кредитам. Государственные гарантии правительство республики выдало на 7,97 млрд руб. Обязательства Башкирии по ценным бумагам составляют 24 млрд руб. Долгов по кредитам у республики нет.

Верхней предел госдолга Башкирии составляет около 90,03 млрд руб. В начале ноября минфин заявил о планах взять в кредит более 2 млрд руб. для погашения дефицита бюджета. По данным портала госзакупок, на участие в конкурсе подали заявки пять банковских организаций. Кроме того, министерство хочет прилечь еще до 250 млн руб. на 52 дня, аукцион объявлен вчера.

На прошлой неделе «Ъ-Уфа» сообщал о намерениях ведомства разместить облигации на 16 млрд руб.

Идэль Гумеров