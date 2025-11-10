Минфин Башкирии заплатит Газпромбанку 15,8 млн рублей за размещение гособлигаций

Министерство финансов Башкирии выбрало АО «Газпромбанк» агентом по размещению гособлигаций республики. В конкурсном отборе также участвовали ПАО «Совкомбанк» и АО «Сбербанк КИБ», следует из протокола на сайте министерства. Контракт обойдется бюджету в 15,8 млн руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Республика планирует разместить облигации на 16 млрд руб. с погашением до 2030 года. По состоянию на конец сентября обязательства Башкирии по ценным бумагам составляли 24 млрд руб., а совокупный объем госдолга — около 69,9 млрд руб. при верхнем пределе 90,03 млрд руб.

Идэль Гумеров