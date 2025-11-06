Минфин Башкирии возьмет в кредит 2 млрд рублей для погашения дефицита бюджета

Министерство финансов Башкирии выбирает банк для предоставления кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии на 2,04 млрд руб. для частичного финансирования дефицита бюджета республики и погашения долговых обязательств. Как следует из сообщения на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 299,27 млн руб. Начальная цена контракта рассчитывалась исходя из средней ставки кредитования 19,98% годовых. Аукцион назначен на 18 ноября.

Период выборки кредитных средств — до 26 декабря. Срок действия возобновляемой кредитной линии — до 268 календарных дней включительно с даты открытия лимита кредитной линии. Процентная ставка «плавающая».

В августе министерство финансов региона заключило контракт на получение кредита в размере 4 млрд руб. с «Новикомбанком». Средства привлекались также на восполнение дефицита бюджета и погашение долгов региона. Банк получит за свои услуги 169,6 млн руб. Срок кредитования — 80 календарных дней.

Как сообщал «Ъ-Уфа», согласно законопроекту о бюджете Башкирии на 2026 год, доходы на следующий год составят 314,2 млрд руб., расходы — 347,1 млрд руб., дефицит планируется в размере 22,5 млрд руб.

Майя Иванова