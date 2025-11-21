Кубанские виноделы: игристое вино не подорожает к Новому году

Российское шампанское и другие игристые вина не подорожают к Новому году, рассказали «Ъ-Кубань» региональные производители.

«Несмотря на увеличение себестоимости производства, которая складывается из удорожания горюче-смазочных материалов, удобрений, комплектующих, оборудования, заработных плат, повышать цены в 2025 году мы не планируем. Покупательская способность, а с ней и объемы реализации продукции падают, и рост цен, на наш взгляд, негативно скажется на продажах. Что касается 2026 года, решение о пересмотре цен еще не принято, так как оно будет зависеть от изменения законодательной и налоговой базы. В случае роста НДС и акцизов увеличение цен неизбежно»,— рассказали в винодельне «Шато Пино».

Другие крупные производители винодельческой продукции в Краснодарском крае в беседе с «Ъ-Кубань» также сообщили, что не планируют повышать стоимость продукции в предпраздничный период.

Ранее в Руспродсоюзе рассказали ТАСС, что стоимость игристого вина из набора продуктов для новогоднего стола в России выросла на 8,8% в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года и составила 503,6 руб.

В 2024 году в Краснодарском крае произвели 8,8 млн декалитров игристого вина. Это на 24,1% больше, чем за 2023 год (7,1 млн декалитров).

Наталья Решетняк