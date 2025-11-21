Объем платных услуг в Кабардино-Балкарии вырос на 11% на фоне роста тарифов

Согласно статистике Северо-Кавказстата, в январе-октябре 2025 года населению КБР оказано платных услуг на сумму 65,6 млрд руб., что на 11,2% больше с учетом сопоставимых цен, чем за аналогичный период прошлого года. Причем бытовых услуг предоставлено на 10,9 млрд руб., что на 20,9% выше по сравнению с январем–октябрем 2024 года. Малые предприятия формируют 71,1% объема платных услуг, крупные организации – 28,9%.

Основные причины роста обусловлены общероссийским трендом подорожания услуг и коммунальных тарифов. В республике с 1 июля 2025 года тарифы на ЖКУ индексировались в среднем на 6%, при этом есть тенденция к росту затрат на топливно-энергетические ресурсы и модернизацию инфраструктуры, что влияет на стоимость бытовых и коммунальных услуг. Повышение тарифов связано с ростом цен на газ, электроэнергию и другие ресурсы, а также увеличением расходов на рабочую силу и материалы.

Рост объема платных услуг коррелирует с увеличением реальных доходов населения в Кабардино-Балкарии в 2024–2025 годах и ростом розничного товарооборота, который по итогам 9 месяцев 2025 года вырос на 7,3%, а оборот общественного питания повысился почти на 20%. Эти факторы способствовали увеличению спроса на бытовые и платные услуги.

Ранее в 2024 году объем бытовых услуг в регионе вырос на 15,8%, а общий объем платных услуг почти на 11%, достигнув 65,8 млрд руб. Такой устойчивый рост свидетельствует об активизации потребительского сектора в республике и расширении малого бизнеса в сфере услуг. Повышение тарифов на ЖКХ, тесно связанное с инфляцией и увеличением затрат на энергетические ресурсы, частично объясняет динамику в сфере платных услуг.

Рост объема платных услуг в Кабардино-Балкарии до 65,6 млрд рублей за десять месяцев 2025 года обусловлен сочетанием роста тарифов, увеличения реальных доходов и расширения малого предпринимательства. Эта тенденция соответствует общероссийским макроэкономическим факторам и региональной экономической динамике, подчеркнутой сбалансированным ростом розничного товарооборота и спроса на бытовые услуги.

Станислав Маслаков