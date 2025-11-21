Двух жителей Севастополя будут судить за изнасилование школьницы

Двое жителей Севастополя предстанут перед судом за растление 15-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Крыму и Севастополю.

Согласно данным следствия, вечером 6 сентября 2025 года двое фигурантов 18 и 19 лет заманили свою несовершеннолетнюю знакомую в автомобиль и вывезли в безлюдное место, где совершили в отношении нее сексуальное насилие. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых и поместили их под стражу.

«Собрана достаточная доказательственная база, в том числе — подтверждающая четкие и заранее спланированные действия фигурантов»,— говорится в сообщении ведомства.

Жители Севастополя обвиняются в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, совершенных организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Материалы уголовного дела направлены в суд.

Алина Зорина