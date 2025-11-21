Умеров опроверг сообщения о согласовании мирного плана во время поездки в США

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что во время рабочей поездки в США обсуждал проект мирного плана, но не согласовывал его и не предлагал каких-либо корректировок. Он подчеркнул, что его командировка выполняла исключительно технические задачи — координацию встреч и подготовку переговорного процесса.

«Публикации в СМИ о якобы «согласовании» или «изъятии пунктов» не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций»,— написал господин Умеров в Telegram-канале.

20 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал перечень из 28 пунктов, который, по его словам, являются новым мирным планом президента США Дональда Трампа.