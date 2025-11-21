Российские силы ПВО за два часа сбили 18 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны в период с 7:00 до 9:00 мск уничтожили 18 беспилотников ВСУ. Из них шесть сбиты в первый час работы ПВО, 12 — во второй. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Восемь БПЛА уничтожены в небе над Астраханской областью, семь — над Краснодарским краем, три — над Ростовской областью. В администрациях регионов пока ситуацию не комментировали.

В ночь на 21 ноября над Россией были сбиты 33 беспилотника. Больше всего — по семь дронов — уничтожены над территорией Ростовской и Смоленской областей.