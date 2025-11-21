Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За ночь над регионами России силы ПВО сбили 33 беспилотника

За ночь силы ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над семью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Больше всего БПЛА уничтожили над Ростовской и Смоленской областями — по семь дронов.

Шесть БПЛА сбили над Белгородской областью, пять — над акваторией Черного моря. Четыре беспилотника уничтожили над Крымом. По два дрона сбили над территориями Воронежской области и Краснодарского края.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате налета беспилотников были повреждены линии электропередачи в Чертковском районе. 200 домов остались без электричества, однако к утру подачу электроэнергии восстановили. Власти остальных регионов не сообщали о жертвах или повреждениях.

