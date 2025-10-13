Трамп подтвердил намерение ввести пошлины в 100% на импорт из Китая с 1 ноября

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что все еще намерен ввести торговые пошлины в размере 100% в отношении Китая, начиная с 1 ноября. По его словам, до этой даты остается «целая вечность».

«Да, в настоящее время это так»,— сказал президент США журналистам на борту самолета по пути на Ближний Восток.

10 октября Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит на 100% тарифы на китайскую продукцию и введет меры экспортного контроля на программное обеспечение в ответ на «исключительно агрессивную позицию» Пекина. В результате этих мер сумма тарифов США на товары из КНР может достигнуть 130%.