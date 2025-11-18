Греф: маркетплейсы не доплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок

Маркетплейсы не доплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок, заявил председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф. По его словам, сейчас маркетплейсы не урегулированы, поэтому находятся вне конкуренции, особенно в вопросе налогов.

«Мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства»,— отметил господин Греф во время выступления на конференции ЦБ «Фокус на клиента» (цитата по ТАСС).

Господин Греф добавил, что вся система скидок на онлайн-платформах производится за счет государства и банков. По его мнению, маркетплейсы Ozon и Wildberries достаточно большие компании, чтобы использовать дифференциацию цен в зависимости от платежного средства.