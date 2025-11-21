В одном из магазинов Анапы изъяли более 12 кг запрещенных продуктов

Специалисты Россельхознадзора совместно с Новороссийской таможней и транспортной прокуратурой изъяли более 12 кг запрещенной европейской продукции из магазина «Фермерские деликатесы» в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе мероприятий специалисты обнаружили и изъяли товары, ввоз которых запрещен в Россию согласно постановлению правительства, реализующему указы президента. Из продажи убрали молочные изделия — различные сорта сыра, а также мясную продукцию — хамон. Товары произведены в Италии, Великобритании, Норвегии, Германии и Испании.

В отношении изъятых товаров приняты меры согласно действующему законодательству.

Алина Зорина