Axios: план США включает гарантии безопасности Украине по образцу 5 статьи НАТО

Администрация США предложила Украине гарантии безопасности, аналогичные положениям статьи 5 НАТО, сообщает портал Axios со ссылкой на проект документа. Переданное Киеву рамочное соглашение — это дополнение к плану Штатов по мирному урегулированию.

Суть инициативы состоит в том, что любое значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение России на территорию Украины через согласованную линию перемирия будет рассматриваться как угроза миру и безопасности всего альянса. В таком случае президент США после консультаций с Киевом, НАТО и европейскими партнерами должен определить меры по восстановлению безопасности. Они могут включать применение военной силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие необходимые шаги.

В соглашении отмечается, что безопасность Украины — важная часть стабильности в Европе, и европейские союзники обязаны реагировать на любые нарушения, обеспечивая сдерживание угроз. Для этого будет создан совместный механизм оценки с участием НАТО и украинской стороны, а за соблюдением условий будет следить мониторинговая комиссия под руководством европейских стран при участии США.

Предполагается, что рамочное соглашение будет действовать десять лет с возможностью продления по взаимному согласию всех участников. Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил Axios подлинность документа.

Накануне украинский депутат Александр Гончаренко опубликовал предполагаемый текст мирного плана США по Украине. Он состоит из 28 пунктов и включает вопросы территорий, безопасности и восстановления Украины, а также смягчения санкционного давления на Россию.