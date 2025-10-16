«Я год находился в „Лефортово“»

Вчера в Ленинском райсуде Уфы состоялось третье заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в вымогательстве и получении 37 млн руб. взяток от топ-менеджеров уфимской компании «Дортрансстрой». Участники процесса узнали от водителя ныне покойного министра транспорта Башкирии Александра Клебанова обстоятельства передачи 15 млн руб. Также выяснилось, что оперативно-розыскные действия в отношении обвиняемого проводились еще с середины мая, когда с последнего «транша» взятки прошло меньше месяца. Как оказалось, к тому моменту Алан Марзаев уже был готов к своему задержанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В кабинете Алана Марзаева нашли «предметы, похожие на пистолеты Макарова и Colt»

Ленинский районный суд Уфы продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Он обвиняется в вымогательстве и получении взяток от руководства ООО «Дортрансстрой» за помощь в получении подрядов на ремонт и строительство дорог в Уфе (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, благодаря откатам в 10% от суммы каждого государственного контракта чиновник рассчитывал получить более 56,1 млн руб. С конца 2023-го по апрель 2024 года владелец «Дортрансстроя» Марат Латыпов и гендиректор компании Дмитрий Гилимьянов передали ему 37 млн руб.

Вчера адвокаты обвиняемого Анатолий Тимощенков и Расим Гарифуллин просили суд о переносе заседания в связи с невозможностью проводить консультации с подзащитным в условиях ежедневных заседаний. Господин Гарифуллин также пояснил, что он является защитником гендиректора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова, однако из-за заседаний в Ленинском райсуде не может участвовать в следственных действиях в рамках его уголовного дела (Раиф Абдрахимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями).

Сам господин Марзаев пояснил, что отказался от троих адвокатов в связи с недовольством их работой, поэтому не заинтересован в затягивании процесса. «Содержание в СИЗО не дает мне никаких плюсов. Извините меня, я год находился в "Лефортово" — в корпусе "Лефортово" под названием "Кремлевский централ", в самой жесткой тюрьме России. Сейчас я нахожусь в "одиночке". В лагере проще и легче как-то сидеть, поэтому у меня нет заинтересованности затягивать процесс»,— заявил подсудимый.

Суд отказал в ходатайстве и приступил к допросу свидетеля Расуля Мухутдинова, бывшего водителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Последний с мая 2024 года находился под домашним арестом по обвинению в получении 5 млн руб. взятки от уфимского ООО «Киви» и в посредничестве при передаче взяток Алану Марзаеву. Весной господин Клебанов скончался из-за болезни.

По словам Расуля Мухутдинова, 4 марта прошлого года Александр Клебанов попросил на личном автомобиле подъехать к офису «Дортрансстроя» и забрать у водителя его гендиректора пакет, в котором якобы должен был находиться «подарок» — бутылки водки.

По пути к дому Александра Клебанова водитель обнаружил, что содержимое пакета не издает звуков бьющегося стекла и не «булькают», поэтому решил посмотреть, что внутри. Там, со слов Расуля Мухутдинова, он увидел множество пятитысячных купюр. Чтобы «похвастаться», он сфотографировал пачки денег на телефон. Следствие считает, что 4 марта был совершен крупнейший из шести траншей при передаче взяток — 10 млн руб., которые предназначались для вице-премьера.

В конце апреля, продолжил свидетель, он передал водителю Алана Марзаева белый картонный пакет, в котором, как сообщил ему Александр Клебанов, якобы находятся конфеты, шоколад и лекарства. Следствие полагает, что в пакет были упакованы 5 млн руб.

После перерыва суд приступил к изучению материалов уголовного дела. Из них следовало, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении топ-менеджеров «Дортрансстроя» и водителей чиновников велись с середины мая 2024 года — спустя неделю после задержания Александра Клебанова и за полмесяца до его показаний на Алана Марзаева.

Сам Алан Марзаев был задержан 30 сентября. В его квартирах на Краснодонской улице в Уфе и в деревне Каракуль Кармаскалинского района были обнаружены 400 тыс. руб. наличными, несколько телефонов iPhone, а также два «предмета, похожие на пистолеты Макарова и Colt». Кроме того, были изъяты восемь часов стоимостью от 6,2 тыс. до 80 тыс. руб.

В кабинете чиновника следователи нашли документы на 17 листах, в которых содержались сведения о якобы противоправных действиях сотрудников УФСБ и управления СКР по Башкирии, в том числе заявления о возбуждении уголовных дел в их отношении. Подсудимый пояснил «Ъ», что в 2021 году он столкнулся с «провокацией» правоохранителей в виде дачи взятки, поэтому готовился к возможному преследованию, а свое предстоящее задержание предполагал уже в июне 2024-го, после якобы имевших место избиений и пыток его водителя.

Идэль Гумеров