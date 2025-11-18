«В передаче взяток участвует пол-Уфы»

В Уфе подходит к концу одно из самых громких коррупционных дел в Башкирии — в отношении бывшего вице-премьера региона Алана Марзаева. Экс-чиновник обвиняется в вымогательстве и получении взяток от компании «Дортрансстрой» за беспрепятственную деятельность на дорожно-строительном рынке республики. Вчера гособвинение запросило для подсудимого 14 лет лишения свободы, подчеркнув, что действия господина Марзаева подрывает доверие к государственной власти. Защита настаивает на недоказанности преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев настаивает на своей невиновности

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев настаивает на своей невиновности

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы вчера прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в вымогательстве и получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что господин Марзаев, курируя в кабмине строительство, транспорт и ЖКХ, вымогал у топ-менеджеров ООО «Дортрансстрой» — одной из крупнейших компаний дорожной отрасли Башкирии — откаты за получение подрядов у управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС). Всего, настаивает обвинение, господин Марзаев получил 37 млн руб. Из обвинительного заключения следует, что передачу взяток от основателя «Дортрансстроя» Марата Латыпова и гендиректора компании Дмитрия Гилимьянова вице-премьер возложил на министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова (скончался в начале марта этого года). В качестве «курьеров» выступали водители чиновников и гендиректора «Дортрансстроя».

Сам обвиняемый вину не признает, настаивая на провокации со стороны правоохранительных органов. По его словам, показания свидетелей обвинения «выбивались» угрозами, а в случае его водителя Эльмара Иртуганова — еще и под пытками.

Вчера представитель гособвинения Федор Никифоров назвал точку зрения подсудимого конспирологической. По мнению прокурора, вице-премьер воздействовал на свидетелей своим авторитетом и полномочиями — Александр Клебанов не перечил ему, боясь увольнений, а зависимость УСРДИС была обусловлена финансированием из республиканского бюджета. У Дмитрия Гилимьянова и Марата Латыпова не оставалось иного выбора, кроме как согласиться с требованиями, так как 97% оборота компании зависит от господрядов, настаивал Федор Никифоров. Тем самым, заявил он, обвиняемый «коммерциализировал» должность вице-премьера, курирующего отрасль.

Гособвинение попросило суд назначить Алану Марзаеву 14 лет колонии строгого режима, 13-летний запрет на госслужбу и 561,3 млн руб. штрафа. Кроме того, прокуратура попросила изъять у бывшего чиновника 37 млн руб., лишить почетных званий Заслуженного экономиста и Заслуженного строителя Башкирии, а также ордена Салавата Юлаева и медали «За трудовую доблесть». Также ведомство требует конфисковать земельный участок и дом в селе Каракуль Кармаскалинского района — там находится дача водителя Алана Марзаева, строительство которой якобы профинансировал вице-премьер.

Адвокат обвиняемого Анатолий Тимощенков в прениях заявил, что следствие и обвинение не доказали ни вины подзащитного, ни факта преступления. Также представитель экс-чиновника усомнился в законности прослушивания телефонных звонков и отслеживания местоположения участников. Они, по мнению адвоката, проводились без постановления суда.

Что касается встречи в ресторане «Терраса», где вице-премьер в сентябре 2023 года якобы потребовал «откаты», то, доказывала защита, на ней обсуждалось учреждение Ассоциации дорожников и разрешение разногласий между главой минтранса и владельцем «Дортрансстроя».

Также адвокат настаивал на противоречиях в материалах дела. Например, по мнению Анатолия Тимощенкова, показания свидетелей не совпадали друг с другом и анализом биллингов, отслеживающих встречи участников дела в моменты передачи взяток. Так, в один из дней, когда Дмитрий Гилимьянов якобы должен был передавать очередной транш Александру Клебанову в квартире министра, руководитель «Дотрансстроя» находился в Челябинской области.

Алан Марзаев настаивал на абсурдности действий всех предполагаемых участников преступной схемы. По его словам, если бы он планировал получать «откаты», то мог бы напрямую пообщаться с топ-менеджерами «Дортранссстроя» и руководителем УСРДИС, минуя многочисленных посредников: «В передаче взяток участвует пол-Уфы. Оставалось только БСТ («Башкирское спутниковое телевидение». — «Ъ») пригласить!»

Также подсудимый настаивал, что не мог влиять на взаимоотношения муниципального управления с подрядчиками.

Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября.

Идэль Гумеров