Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Краснодарском крае

Краснодарский край подвергся атаке ВСУ. Над регионом были сбиты два беспилотника. При падении обломков дрона в Славянске-на-Кубани ранены два человека, их госпитализировали. Об этом сообщил оперштаб региона.

Также повреждены домовладения по семи адресам города. У зданий посечены крыши, окна и двери. На месте работают оперативные службы.

По словам главы Славянского района Романа Синяговского, из-за угрозы ударов БПЛА в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования отменены занятия.