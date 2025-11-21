В Славянском районе Кубани из-за ударов БПЛА отменены занятия в школах

Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования в Славянском районе Краснодарского края 21 ноября приостановили работу из-за угрозы ударов беспилотников. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский в Telegram-канале.

Руководству училищ и колледжей также рекомендовано отменить занятия. Минувшей ночью над территорией Краснодарского края были сбиты два беспилотника, угроза атаки с воздуха остается.

После ночного налета БПЛА в Славянске-на-Кубани семь частных домов получили повреждения крыш и окон. Два человека ранены, они доставлены в больницу. В соседнем хуторе Трудобеликовском повреждены два дома, пострадавших нет. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Муниципальные власти обещают оказать жителям помощь в ремонте домов.

Славянск-на-Кубани и его окрестности периодически подвергаются атакам с воздуха. В городе работает крупное нефтеперерабатывающее предприятие «Славянск эко».

Анна Перова, Краснодар