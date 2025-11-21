Русский рок, «Анна Каренина» и «Бесприданница»

В ближайшие ноябрьские выходные в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и культурная программа. На концертных площадках города выступят современные исполнители. В театрах краевого центра пройдут спектакли. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

21 ноября в Краснодаре выступят Lumen & Orchestra — концерт группы Lumen с симфоническим оркестром состоится в ЦКЗ.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

21 ноября в 19:00 в ДК Железнодорожников выступит группа «Калинов Мост». На сцене прозвучат только главные хиты группы, говорится в аннотации к концерту

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

22 ноября в 18:00 в баре «Счастье» с большой концертной программой на осеннем рэп-фестивале выступит «9 грамм». Слушателей ждут «Плановая», «Ласковый зверь», «Рапапам» и другие хиты.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

22 ноября в 18:30 в Sgt. Peppers Bar выступит группа Addicted! Слушателям обещают энергию альтернативной панк-рок музыки, наполненную протестом и эмоциями.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

23 ноября в 18:00 в Музыкальном театре выступит Биг-бенд Георгия Гараняна. Коллектив представит программу «Мировые шедевры».

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

21 ноября в 18:30 во Дворце искусств «Премьера» покажут музыкальную комедию «Ханума». Премьерный показ приурочен к юбилею заслуженной артистки Краснодарского края Карины Петровской. Она исполнит главную роль — обаятельной и остроумной тифлисской свахи, которая не только соединяет любящие сердца, но и находит собственное счастье.

Стоимость билетов от 700 руб. (16+)

21 ноября в 18:30 в Театре драмы покажут «Бесприданницу». На сцене расскажут историю завидной невесты в маленьком приволжском городке.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

22 ноября в 17:00 в Театре драмы покажут «Анну Каренину». Для режиссера история великосветской дамы, бросившейся под паровоз, прежде всего попытка пристальней вглядеться в человека и понять его природу. На сцене зритель увидит только главных героев романа. Спектакль расскажет о любви, устройстве семьи, измене и правде, которая вдруг становится тяжким бременем для человека.

Стоимость билетов — 500 руб. (18+)

22 ноября в 19:00 в Одном театре Алла Мосолова будет читать стихи великих русских поэтов: Александра Сергеевича Пушкина, Николая Степановича Гумилева, Евгения Александровича Заболоцкого. Каждый из этих авторов оставил свой след в истории русской литературы, и Алла Мосолова сможет передать всю красоту и глубину их произведений.

Стоимость билетов — 500 руб. (12+)

23 ноября в Театре «Тмин» покажут спектакль «Двое в небе + стюардесса». Героиня пьесы, деловая, умная, красивая женщина в самолете знакомится с мужчиной. Герои пьесы прекрасно проводят время, но им докучают незадачливая стюардесса и не совсем трезвый молодой человек.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинозалах города продолжается показ ленты «Август» — истории об августе 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Удар в спину наступающей армии способен сорвать ее продвижение. Только контрразведчики СМЕРШ могут предотвратить нападение.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Для юных зрителей в краснодарских кинотеатрах показывают «Алису в стране чудес». 15-летняя Алиса попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Среди жителей она узнает своих родных, знакомых и друзей, но никто из них не узнает Алису. Она для них чужая, антипят, а сами жители Страны чудес называют себя антиподами. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей.

Стоимость билетов — от 250 руб. (6+)

Также в кинотеатрах идет показ картины «Первый на Олимпе». Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново.

Стоимость билетов — от 400 руб. (6+)

Также для юных зрителей в кинозалах краевой столицы идет показ ленты «Горыныч». Лихой моряк Алексей Алехин узнает, что жизнь как в сказке — это настоящее приключение. Как только Леха вынырнул со дна морского в неопознанном княжестве, и едва успел спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, начались проблемы: срочно излечить хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

Куда сходить еще

21, 22 и 23 ноября с 10:00 в музее Коваленко проходит выставка «Анри Матисс. Взгляд». Матисс унаследовал и обобщил в своем творчестве духовное богатство и лучшие черты культуры прошлого и культуры своего времени. В экспозицию вошло порядка 120 литографий, сопровождаемых текстами из статей, книг, писем и размышлений художника.

Стоимость билетов — от 150 руб. (12+)

21 ноября в 17:00 на стадионе академии ФК «Краснодар» пройдет матч между «Краснодаром-М» и «ЦСКА-М».

Стоимость билетов — от 100 руб. (0+)

21 ноября в 22:00 в Ringo Bar пройдет полностью импровизационное шоу «Комики против записок», построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика нашего клуба будут шутить на темы, предложенные слушателями.

Стоимость билетов — 400 руб. (18+)

23 ноября в StandUp Bar Krasnodar пройдет шоу Top Stand-up. Опытные комики рассказывают новый и проверенный материал.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

