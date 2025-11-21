«Любовь и голуби», кинопремьеры и лошади

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут поболеть за любимую команду на хоккейном матче и покататься на лошадях. А еще — можно сходить на киноновинки и спектакли. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ»

Где послушать музыку

22 ноября в 19:00 состоится концерт инструментального проекта Artisun в Доме культуры Красной Поляны. В программе — музыка народов мира в стиле world fusion с использованием скрипки, эрху, дильрубы, тара, дафа, дарбуки, рика, кахона, диджериду, варгана, хендпанов и перкуссии. Исполнители: Елена Галицина, Константин Бут, Руслан Смак.

Стоимость билета — от 1 900 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

21 ноября в 19:00 «Новый театр Сочи» представит комедию Александра Островского «Волки и овцы» в постановке Константина Демидова. Классическая пьеса рассматривается театром через призму современных социальных мотивов. В центре сюжета — молодая вдова Купавина, вокруг наследства которой формируется цепочка интриг. Ее имение привлекает внимание влиятельной помещицы Мурзавецкой, стремящейся получить контроль над собственностью вдовы с помощью давления и подлога. Однако вмешательство более расчетливого участника конфликта нарушает планы претендентов и меняет ход событий. Постановка предлагает сдержанное и современное прочтение пьесы, акцентируя внимание на механизмах влияния и борьбе интересов. Продолжительность — 3 часа 20 минут с антрактом.

Стоимость билета — от 1 900 руб. (16+)

23 ноября в 19:00 в Зимнем театре состоится спектакль «Любовь и голуби». В истории семьи Кузякиных разлад: Василий увлекается разведением голубей и местной примой Раисой Захаровной, что приводит к изменениям в жизни всех героев. Постановка сочетает народный юмор, музыкальные хиты и костюмы 1970-х годов. Театр-постановщик — Антреприза. В ролях: Зоя Буряк, Андрей Бута, Александр Усердин, Евгений Воскресенский, Серафим Долбунов, Жанна Эппле, Елена Корикова, Анатолий Кощеев и другие. Продолжительность спектакля — 140 минут.

Стоимость билета — от 1 500 руб. (6+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Кино Море Молл», «Комсомолец», City Stars, City Stars (Адлер), City Stars Олимп, «Юбилейный», «Сочи», Star Cinema (Эстосадок), «Звездный» (Эстосадок) и «Родина» проходит показ фильма «Авиатор». Советского летчика замораживают в рамках секретного эксперимента, и в 2026 году он приходит в сознание, не помня своего прошлого. Экранизация бестселлера Евгения Водолазкина от режиссера Егора Михалкова-Кончаловского рассказывает историю человека, пытающегося найти себя в новой реальности и понять цену бессмертия.

Стоимость билета — от 680 руб. (16+)

В кинотеатрах Сочи также доступен фильм «Джекпот». Оперативник специальных служб и его группа проводят операцию по ликвидации мексиканского картеля. В ходе противостояния появляется третья сторона, которая систематически изымает активы картеля. В течение нескольких дней со счетов организации исчезают средства в размере нескольких миллионов долларов. Неизвестный бенефициар размещает изъятые средства на банковском счете и начинает их целенаправленное распределение. Теперь его безопасность зависит от того, какая из сторон — правоохранительные органы или картель — установит его личность первой.

Стоимость билета — от 550 руб. (18+)

Куда сходить еще

22 ноября в 17:00 состоится матч ХК Сочи – Сибирь. ХК «Сочи» начинает двенадцатый сезон КХЛ с обновленным составом. Команду усилили опытные игроки, легионерская группа полностью переформирована. Главный тренер — Владимир Крикунов. Домашние матчи проходят в ледовом дворце «Большой» в Олимпийском парке Сириуса.

Стоимость билета — от 600 руб. (0+)

В выходные можно отправиться на конную прогулку. Прогулки проходят над Олимпийским парком и ущельем Кудепста. Продолжительность каждой прогулки — 90 минут. Место встречи — по договоренности с гидом. Расписание: 10:00, 12:00, 14:00.

Стоимость билета — от 2 700 руб. (6+)

