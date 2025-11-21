АвтоВАЗ пообещал следить за ценами на такси после введения закона о локализации

После проверки того, как закон об ужесточении правил к локализации авто для такси работает на практике, АвтоВАЗ при необходимости примет меры для снижения цен на такие перевозки. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов.

«Закон сначала должен заработать, а потом мы посчитаем экономику таксомоторных перевозок, поймем, где порылась собака, и тогда уже будем принимать конкретные решения, если они будут необходимы»,— уточнил господин Соколов на форуме «Транспортная неделя-2025» (цитата по ТАСС). По его словам, в АвтоВАЗе «не боятся» роста цен на такси — в производстве российские автомобили дешевле китайских аналогов по цене и стоимости эксплуатации.

Господин Соколов отметил, что закон «дает отсрочки» для машин, лицензированных до 2026 года. Они могут использоваться в качестве такси еще пять лет. В некоторых регионах, заключил глава АвтоВАЗа, отсрочку можно получить до 2028-2030 года.

Закон о локализации такси вступит в силу с 1 марта 2026 года. С этого момента в отраслевом реестре могут быть зарегистрированы только автомобили из утвержденного перечня. Пока в нем 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». По результатам опроса «Ромира», лишь 5% опрошенных таксистов готовы поменять автомобиль после вступления в силу закона.

