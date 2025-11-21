Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
АвтоВАЗ пообещал следить за ценами на такси после введения закона о локализации

В АвтоВАЗе не боятся роста цен на такси после ужесточения правил локализации

После проверки того, как закон об ужесточении правил к локализации авто для такси работает на практике, АвтоВАЗ при необходимости примет меры для снижения цен на такие перевозки. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов.

«Закон сначала должен заработать, а потом мы посчитаем экономику таксомоторных перевозок, поймем, где порылась собака, и тогда уже будем принимать конкретные решения, если они будут необходимы»,— уточнил господин Соколов на форуме «Транспортная неделя-2025» (цитата по ТАСС). По его словам, в АвтоВАЗе «не боятся» роста цен на такси — в производстве российские автомобили дешевле китайских аналогов по цене и стоимости эксплуатации.

Господин Соколов отметил, что закон «дает отсрочки» для машин, лицензированных до 2026 года. Они могут использоваться в качестве такси еще пять лет. В некоторых регионах, заключил глава АвтоВАЗа, отсрочку можно получить до 2028-2030 года.

Закон о локализации такси вступит в силу с 1 марта 2026 года. С этого момента в отраслевом реестре могут быть зарегистрированы только автомобили из утвержденного перечня. Пока в нем 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». По результатам опроса «Ромира», лишь 5% опрошенных таксистов готовы поменять автомобиль после вступления в силу закона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Очень локальная локализация такси».

Фотогалерея

Будущее российского такси

Предыдущая фотография
Lada Aura

Lada Aura

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Lada Niva Travel

Lada Niva Travel

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Lada Granta

Lada Granta

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Lada Iskra

Lada Iskra

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Lada Vesta

Lada Vesta

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Lada Niva Legend

Lada Niva Legend

Фото: LADA

Lada Largus

Lada Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

УАЗ «Патриот»

УАЗ «Патриот»

Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

УАЗ «Хантер»

УАЗ «Хантер»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Sollers SP7

Sollers SP7

Фото: Эрик Романенко / фотохост-агентство ТАСС

Evolute I-JOY

Evolute I-JOY

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Evolute I-PRO

Evolute I-PRO

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Evolute I-SKY

Evolute I-SKY

Фото: Evolute

Evolute I-JET

Evolute I-JET

Фото: Evolute

Evolute I-SPACE

Evolute I-SPACE

Фото: Evolute

Voyah Free

Voyah Free

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Voyah Dream

Voyah Dream

Фото: Voyah

Voyah Passion

Voyah Passion

Фото: Voyah

«Москвич 3» (слева) и «Москвич 6»

«Москвич 3» (слева) и «Москвич 6»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

«Москвич 3е»

«Москвич 3е»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

«Москвич 8»

«Москвич 8»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Следующая фотография
