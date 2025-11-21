В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Ограничения ввели около 05:57 мск. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Артем Кореняко также напомнил, что с момента возобновления работы авиагавани Краснодара 17 сентября 2025 года аэропорт принимает рейсы только с 09:00 до 19:00 мск.

Алина Зорина