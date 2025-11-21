«На Кубани присутствует ряд активов, потенциально интересных федеральным игрокам»

По данным аудиторско-консалтинговой компании BEFL, объем сделок M&A («слияния и поглощения») в сельском хозяйстве в денежном выражении увеличился с 52 млрд руб. в 2023 году до 240 млрд руб. в 2024 году. По итогам 2025 года из-за высокой ключевой ставки и снижения рентабельности сельхозпроизводства этот тренд продолжится, считают аналитики. Основатель агентства NK Consulting и эксперт в области B2B-продаж Николай Кириченко рассказал «Ъ-Кубань» об особенностях этого рынка в Краснодарском крае.

«Краснодарский край, будучи одним из флагманов российского АПК, закономерно оказался в эпицентре двух ключевых рыночных процессов. С одной стороны, локальные лидеры активно участвуют в общероссийской консолидации, что заставляет их адаптировать операционные модели к новой реальности низкой маржинальности и дорогого финансирования. С другой — кризис непрофильных инвесторов (строительных и промышленных холдингов), ранее пришедших в агросектор, привел к формированию на Кубани пула проблемных активов. Вместо работающих бизнесов на рынок выводятся разрозненные и законсервированные активы без понятной экономической модели. В итоге регион столкнулся с парадоксом — на фоне активной консолидации растет сегмент «токсичных» активов с крайне низкой ликвидностью, которые можно реализовать только с колоссальным дисконтом.

Первое полугодие 2025 года не сильно снизилось по объему и количеству сделок M&A в регионе по сравнению с прошлым годом. Это, прежде всего, связано с закрытием сделок, начатых в 2024 году. По итогу года, я думаю, объем сделок M&A в АПК региона, будет ниже на 30-40%, как в количественном выражении, так и по объему от итогов 2024 года.

Дорогое финансирование и сложная экономика не позволят крупным игрокам купить все, что они хотели, сдерживая общее число сделок.

Рынок M&A в АПК в 2024 году — это рост и закрытие начатых в 2023 году сделок с уходящими иностранцами и национализацией части активов, которые затем попали на рынок. Падение маржи в растениеводстве и дорогие кредиты привели к увеличению предложений активов из этой отрасли, что создало «рынок покупателя» и позволило крупным агрохолдингам увеличить и земельный банк, и производственные мощности за приемлемые деньги.

Эпоха «легких» сделок M&A в российском агросекторе осталась в прошлом. В 2025 году M&A в российском АПК вступило в фазу зрелой консолидации, где драйвером стали внутренние перетоки капитала на фоне ухода иностранных игроков. Ужесточение денежно-кредитной и налоговой политики заставляет инвесторов быть более разборчивыми, а продавцов — заранее оптимизировать структуру активов.

В 2026 году нас ждет волна вторичных продаж активов, ранее купленных у уходящих иностранных игроков, а также точечная приватизация активов из-под управления Росимущества. Крупные агрохолдинги, переварив прошлые приобретения, вновь активизируются, продолжив консолидацию рынка.

На продажу будут массово выставляться низкомаржинальные и непрофильные активы. Ключевой вопрос 2026 года — не что продается, а кто и по какой цене станет покупателем в условиях дорогих денег.

На рынке Кубани присутствует ряд активов, потенциально интересных федеральным игрокам. Но главным сдерживающим фактором остается значительное расхождение в оценках.

Ряд крупных кубанских компаний пока сконцентрирован на внутреннем развитии, но они могут выйти на рынок в случае стратегического решения об оптимизации активов или при появлении сильного покупателя. Фокус M&A для федеральных игроков смещается на переработку, инфраструктуру и производства с высокой добавленной стоимостью, которые можно встроить в свои вертикальные цепочки. Местные игроки могут заинтересоваться непрофильными активами непрофессиональных участников рынка АПК, а так же компании меньшего размера, которые не вызывают интереса у крупных игроков».