В Петербурге началась обкатка поезда метро «Балтиец» в коричневом оформлении

Новый поезд метро «Балтиец» в коричневом оформлении, предназначенный для строящейся ветки метрополитена, начал курсировать в петербургской подземке. Накануне вечером, 20 ноября, его заметили на станции метро «Площадь Ленина». Пока он проследовал без пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен» Фото: ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен»

Как пояснили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, современный состав вышел на 1-ю «красную» линию для испытания в реальных условиях с учетом существующих особенностей (длины платформ) Кировско-Выборгской ветки. Новые поезда будут базироваться на площадке электродепо «Автово» до момента ввода в эксплуатацию электродепо «Красносельское».

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о заявлении начальника ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен» Евгения Козина, что на строящейся «коричневой» линии поезда будут ходить реже, чем на ныне действующих. Также сообщалось, что в частых поломках новых составов «Балтийца» виноваты прежде всего пассажиры.

Андрей Цедрик