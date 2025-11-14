Козин: Поезда на «коричневой» ветке метро будут ходить с увеличенным интервалом

На новой «коричневой» ветке петербургского метро поезда будут ходить реже, чем на действующих линиях. Как сообщил начальник метрополитена Евгений Козин в эфире телеканала 78, на начальном этапе интервал движения составов будет увеличен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Фото: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

В утренний час пик он будет достигать семи минут. По словам господина Козина, такое решение связано с прогнозируемым пассажиропотоком на первом участке линии. Он выразил уверенность, что даже увеличенный интервал не приведет к образованию давки. В случае необходимости диспетчер сможет оперативно выпустить на линию дополнительный состав из резерва для усиления движения.

Глава метро также отметил, что основная нагрузка на шестой линии в первые годы будет приходиться на пересадочный узел со станцией «Кировский завод». По мнению Козина, новая ветка разгрузит «красную» ветку, забрав часть пассажиров у станций «Автово», «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов». В дальнейшем, с открытием новых станций, пассажиропоток на «коричневой» линии значительно возрастет.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Метрострой» начал подготовку к прокладке нового тоннеля «коричневой» ветки метро.

Андрей Маркелов