Виноваты пассажиры: ОЭРЗ назвал причины поломки «Балтийца» в петербургском метро

Представители Октябрьского электровагоноремонтного завода заявили, что 28 октября назовут окончательные причины поломки состава «Балтиец», который 16 октября спровоцировал коллапс на «красной» ветке метро. За неделю специалистам предстоит оценить действия персонала, причастного к поломке как со стороны производителя, так и со стороны работников метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На заводе подчеркнули, что перед выходом на линию каждый состав проходит техническое обслуживание и осмотр. Никаких неисправностей у «Балтийца» в тот день не обнаружили. В ОЭРЗ добавили, что зачастую причиной поломок становятся и действия пассажиров. Например, посадка в вагон после предупреждения о закрытии дверей. Из-за этого отказывает дверной привод.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 16 октября из-за внезапной поломки состава были закрыты на вход и выход станции «Девяткино», «Гражданский проспект», «Автово» и «Проспект Ветеранов». Опаздывающие на работу люди начали массово заказывать машины такси, стоимость поездки на которых увеличилась до 2 тыс. рублей.

Андрей Маркелов