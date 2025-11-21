WSJ: венесуэльские генералы причастны к поставкам наркотиков в США

Официальные лица Колумбии и США считают, что «разрозненная группировка» венесуэльских военных и чиновников «контролирует транзит наркотиков через свою страну в США». Группу, известную как Cartel de los Soles, предположительно, возглавляет лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, пишет The Wall Street Journal.

Госдепартамент США готовится внести Cartel de los Soles в список иностранных террористических организаций, напоминает издание. Кроме того, американское правительство готово заплатить $50 млн за поимку Николаса Мадуро, $25 млн — за главу министерства внутренних дел, $15 млн — за министра обороны Венесуэлы. Двое предполагаемых членов картеля, в том числе экс-глава венесуэльской военной разведки Уго Карвахаль, уже находятся в американских тюрьмах и «признали себя виновными в содействии контрабанде тонн кокаина в США».

Представители властей Венесуэлы отрицают, что содействуют поставкам наркотиков в США. В письме президенту США Николас Мадуро назвал эти обвинения фейковыми и необходимыми для «оправдания эскалации вооруженного конфликта, который будет иметь катастрофические последствия для всего континента».

The New York Times писала, что США могли провести закрытые переговоры по резервным каналам связи с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Последний якобы согласился уйти в отставку с отсрочкой на «пару лет», однако Белый дом отклонил это предложение. Администрация Трампа рассчитывает либо на предоставление компаниям США доступа к венесуэльским нефтяным ресурсам, либо на принудительное смещение президента Венесуэлы.

