Число приостановивших полеты аэропортов России выросло до пяти

Аэропорты Краснодара и Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Нижнекамска, Казани и Тамбова.

Ранее работу также приостанавливали аэропорты Саратова и Самары.

В Татарстане, Самарской и Тамбовской областях, а также некоторых других регионах объявлена угроза атаки БПЛА. О налете беспилотников сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.