Авиадиспетчеры из США получат премии по $10 тыс. за работу во время шатдауна

Министерство транспорта США выплатит премии в размере $10 тыс. авиадиспетчерам и техникам, которые «безупречно работали» во время шатдауна. По информации The Wall Street Journal, бонусы получит лишь небольшая часть сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Речь идет о 776 авиадиспетчерах и техниках, не пропускавших работу, несмотря на приостановки выплаты заработной платы. Бонусы им будут начислены в срок до 9 декабря. При этом, по данным издания, часть сотрудников FAA могут быть депремированы за отказ от работы во время шатдауна. Такая мера коснется тех, кто брал больничные и не выходил на работу в течение этих 43 дней.

Из-за временной приостановки работы федерального правительства в США и дефицита диспетчерского состава власти США сокращали объем внутренних авиаперевозок. Порядка 13 тыс. авиадиспетчеров были вынуждены работать сверхурочно, а для полноценного функционирования отрасли не хватало минимум 3,5 тыс. диспетчеров.

Влад Никифоров