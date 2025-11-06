В США из-за шатдауна будет сокращен объем авиаперевозок в 40 аэропортах

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с 7 ноября сократит объем авиаперевозок на 10% в 40 крупнейших аэропортах страны из-за дефицита диспетчеров. Причиной стала временная приостановка работы правительства, которая продолжается с 1 октября.

Как пишет Associated Press, сокращение «затронет тысячи рейсов в США», с учетом того, что FAA контролирует ежедневно более 44 тыс. рейсов гражданской, грузовой и частной авиации. Пока нет точной информации о том, какие именно хабы подвергнутся ограничениям, однако FAA уже заявило, что меры будут действовать «столько, сколько потребуется».

Как уточняет Reuters, из-за шатдауна порядка 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. агентов Управления транспортной безопасности работают без оплаты и сверхурочно. FAA необходимо еще минимум 3,5 тыс. диспетчеров. Из-за дефицита кадров уже пострадали «по меньшей мере 3,2 млн пассажиров». Сокращение пропускной способности аэропортов начнется с 4% и будет увеличиваться ежедневно, пока не достигнет 10%. Отраслевые аналитические компании считают, что мера приведет к сокращению 1,8 тыс. рейсов.

Влад Никифоров