Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева отправили в психбольницу

Второй западный окружной военный суд направил 43-летнего Василия Стрижакова на принудительное лечение в психиатрическую клинику с усиленным наблюдением. Стрижакова обвиняют в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева.

«Суд освободил Стрижакова от уголовной ответственности за совершение преступлений в состоянии невменяемости и назначил ему принудительные меры медицинского характера в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с режимом усиленного наблюдения»,— сказал один из участников процесса «РИА Новости».

По версии следствия, Василий Стрижаков входил в запрещенную группировку NS/WP NS/WP (National Socialism / White Power — «Национал-социализм / Белая сила»; признана террористической и запрещена в России), созданную Андреем Пронским. Участники организации совершали поджоги административных зданий и автомобилей, а в апреле 2022 года по заказу украинской разведки готовили покушение на Владимира Соловьева.

