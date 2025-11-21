Турпоток россиян в КНР через КПП Дуннин вырос на 71% после введения безвиза

Туристический поток из России в Китай через КПП Дуннин в провинции Хэйлунцзян увеличился на 71,3% с начала действия безвизового режима, сообщает «Синьхуа». Всего за два месяца границу на этом погранпереходе пересекли свыше 10 тыс. раз.

Как пишет агентство, мэрия Дуннина для привлечения российских туристов провела в октябре киберспортивный карнавал и открытый турнир по баскетболу среди молодежи и подростков. В мероприятиях приняли участие более 200 граждан России, еще более 2 тыс. россиян посетили город в качестве зрителей.

Власти Китая ввели безвизовый режим для россиян на период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. Срок пребывания в Китае не должен превышать 30 дней. Безвизовый режим для граждан Китая, как сообщил Владимир Путин 18 ноября, начнет действовать «в ближайшее время».

