Путин анонсировал скорое введение безвизового режима с КНР

В самое ближайшее время в России отменят визовый режим для китайских граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

«Это будет, на мой взгляд, определенным таким хорошим, положительным "взрывом" развития наших отношений», — сказал Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что сейчас идут необходимые приготовления для отмены безвизового режима, а введен он будет очень быстро.

Власти Китая с 15 сентября ввели на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Он действует для обладателей общегражданских загранпаспортов, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.