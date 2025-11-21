Рябков: Россия не прогнется под угрозой новых санкций США

Россия не изменит своей позиции под давлением западных санкций, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он добавил, что экономика страны выстояла после введения ограничений и будет стоять дальше.

«Мы не видим предпосылок для того, чтобы менять, что-либо в нашем фундаментальном отношении к происходящему. Решимость и твердость в этом вопросе — императив»,— сказал господин Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Замглавы МИД добавил, что сенаторы из США «могут тешить себя иллюзиями» о том, что Россия способна прогнуться под давлением новых санкций. По его словам, нынешняя администрация президента Соединенных Штатов использует тактику кнута и пряника «в отношении непокорных и непослушных». «И с этой точки зрения ничего нового»,— заключил Сергей Рябков.

18 ноября американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Конгресс США начнет продвигать законопроект о введении санкций в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. Дональд Трамп поддержал инициативу.