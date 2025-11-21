Ozon и Wildberries предупредили о росте цен в случае запрета программ лояльности

Возможный запрет прямых скидок и бонусных программ для покупателей может привести к подорожанию товаров на платформах, предупредили Ozon и Wildberries. Ранее подобную инициативу предложили крупнейшие российские банки.

«Предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 млн человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая. Цены однозначно вырастут, и для людей это критично»,— сообщила пресс-служба Ozon ТАСС.

Представитель объединенной компании Wildberries & Russ в комментарии «Ведомостям» уточнил, что в случае введения запрета на скидки цены для покупателей увеличатся на 15-20%.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам предоставлять скидки для покупателей при оплате картами дочерних банков. Против подобных бонусных программ выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

