Набиуллина: цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты

Стоимость товара на маркетплейсе не должна зависеть от способа оплаты, потому что из-за этого сложно отследить злоупотребления, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она считает такое изменение цен «манипуляцией».

Как пояснила глава регулятора, цена продукта или услуги — это «то, что определяет во многом выбор человека». «Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее»,— сказала госпожа Набиуллина на конференции ЦБ (цитата по ТАСС).

На Ozon стоимость товара бывает снижена при оплате картой Ozon, оформить которую можно онлайн в приложении. На Wildberries & Russ (РВБ) также запущен виртуальный счет «WB-кошелек», при использовании которого предоставляются скидки.

На прошлой неделе «Ведомости» сообщили, что Ozon и Wildberries не пришли к единому мнению по вопросу участия банков в бонусных программах онлайн-сервисов. Разногласие маркетплейсов затронуло формирование итоговой цены на товары в зависимости от способа оплаты покупателя, а также возможность сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях.