Yle: Финляндия может восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией

Правительство Финляндии изучает возможность восстановления осушенных болот в Восточной Лапландии для укрепления обороноспособности страны, сообщает портал Yle. Между Лапландией и Мурманской областью России около 100 тыс. га осушенных болот, которые в случае заболачивания могут стать препятствием для тяжелой военной техники.

Рабочая группа, включающая представителей Министерства обороны, Министерства окружающей среды, Лесного управления и Погранслужбы, ищет участки в приграничной зоне, где восстановление болот принесет пользу как природе, так и обороне. Аналогичные проекты по созданию природных препятствий на границах с Россией рассматривают также Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Восстановление болот также связано с директивами Европейского союза по охране природы, которые требуют от Финляндии за текущее десятилетие восстановить несколько млн га водно-болотных угодий, несмотря на значительные затраты — сотни млн евро.