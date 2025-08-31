Глава Еврокомиссии впала в пограничное состояние
Урсула фон дер Ляйен занялась проблемами соседних с Россией и Белоруссией стран
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 1 сентября, завершает стремительное турне по семи странам — Латвии, Финляндии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии и Румынии. Их объединяет географическая близость к России или Белоруссии, что, как утверждают в ЕК, влечет за собой целый ряд проблем. Во всех заявлениях госпожи фон дер Ляйен во время поездки прослеживалась одна и та же мысль: Брюссель не оставит приграничные страны один на один с Москвой и Минском в случае их возможной агрессии. В свою очередь, в МИД Белоруссии не без троллинга прокомментировали активность главы Еврокомиссии, перечислив возникшие по вине европейцев проблемы.
Одной из главных тем, которую глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затрагивала в беседах с лидерами посещаемых ею стран, было противодействие «морским и гибридным угрозам со стороны России» (на фото справа — премьер-министр Польши Дональд Туск)
Фото: Czarek Sokolowski / AP
Анонсируя поездку Урсулы фон дер Ляйен, в ЕК рассказали, что визит «подчеркнет поддержку Евросоюзом государств-членов, сталкивающихся с проблемами, связанными с наличием общих границ с Россией или Белоруссией». В итоге эта тема действительно была ключевой в ходе каждой из остановок.
Поездку в регион Урсула фон дер Ляйен начала в пятницу, 29 августа, в Латвии. Там она посетила завод по производству беспилотников, которые создаются при финансовой помощи ЕК и поставляются на Украину.
Также она поучаствовала в пресс-конференции, где призвала «весь ЕС» осознать «неотложность» сопротивления России и президенту Владимиру Путину.
На той же пресс-конференции, задавая тон всему турне, фон дер Ляйен много говорила о тратах Евросоюза на оборону. «В новом бюджете ЕС (на 2028–2034 годы.— “Ъ”), который мы только что предложили, мы предусматриваем пятикратное увеличение расходов на оборону и десятикратное увеличение (финансирования.— “Ъ”) военной мобильности»,— с гордостью заявила она. Кроме того, глава ЕК обратила внимание на запланированное трехкратное увеличение расходов на миграционную политику и охрану границ.
Из Латвии Урсула фон дер Ляйен в тот же день направилась в Финляндию, а в субботу переместилась в Эстонию. Там она встретилась с премьер-министром Кристеном Михалом и пообщалась с военнослужащими на авиабазе Эмари. В воскресную же программу вошли сразу две государства. Вначале фон дер Ляйен посетила Польшу, где вместе с премьер-министром Дональдом Туском проинспектировала границу с Белоруссией, а затем отправилась в Болгарию, где ее ждали на государственном оборонном заводе и предприятии по производству боеприпасов.
В последний день турне, 1 сентября, глава Еврокомиссии посетит Литву, чтобы уже с этой стороны понаблюдать за границей с Белоруссией. А во второй половине дня она отправится в Румынию, где, в частности, посетит черноморский портовый город Констанца.
Общаясь с лидерами стран региона, Урсула фон дер Ляйен затрагивала такие темы, как противодействие «морским и гибридным угрозам со стороны России», борьба с ее «теневым флотом», сотрудничество ЕС и НАТО. Особое внимание уделялось укреплению границ. Так, перед встречей с высокопоставленной гостьей премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил с заявлением о том, что из-за местоположения страны «на плечах финнов лежит особая ответственность»: «Мы защищаем внешнюю границу ЕС, которая также является внешней границей НАТО». А премьер Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции с фон дер Ляйен рассказала, как ее страна усиливает «свои возможности и устойчивость» перед кризисами, «инвестируя в оборону и укрепляя внешние границы — границы не только Латвии, но ЕС и НАТО». «Европа в безопасности только тогда, когда восточная граница в безопасности»,— поддерживала своих собеседников глава Еврокомиссии.
Укреплением границ удостоившиеся визита фон дер Ляйен страны особенно активно стали заниматься с февраля 2022 года. Латвия, Литва и Эстония реализуют проект «Балтийская линия обороны», подразумевающий масштабное строительство системы бункеров, различных заграждений, например «зубов дракона» и «ежей», блокпостов, ограждений из колючей проволоки, минных полей. Польша развивает схожий проект «Восточный щит», который должен быть завершен в 2028 году. В мае власти четырех стран договорились о координации действий в рамках «Балтийской линии обороны» и «Восточного щита» для максимально эффективного использования ресурсов.
Стремление к укреплению границ подчас проявляется и в довольно экзотической форме.
Так, в конце прошлой недели издание Politico со ссылкой на Министерство климата Эстонии сообщило: власти республики рассматривают возможность восстановления в приграничных районах торфяников, что будет полезно для экологии и вместе с этим поможет защитить страну от российской военной техники в случае гипотетического нападения (европейские разведслужбы не исключают такой возможности в перспективе нескольких лет). О восстановлении осушенных болот по тем же причинам задумались также в Финляндии и Польше.
Комментируя в июле опасения и политику стран Балтии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что власти трех республик «тиражируют мифы, фейки об угрозе с востока» и занимаются «милитаризацией региона, который до недавнего времени считался одним из наиболее спокойных районов мира».
Само турне Урсулы фон дер Ляйен в МИД РФ пока не комментировали, зато заявление на этот счет выпустило белорусское внешнеполитическое ведомство. Там не без иронии поприветствовали «внимание Еврокомиссии к ситуации на внешних границах ЕС» и выразили уверенность в том, что «визит председателя Еврокомиссии на белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы мог бы стать важным мероприятием, способствующим объективному и всестороннему анализу происходящих процессов». Но, добавили дипломаты, «это, конечно, при условии включения в программу действительно значимых тем».
После этого в заявлении перечислялись проблемы, которые, по версии Минска, возникли по вине ЕС. В частности, говорилось о «многокилометровых очередях у пунктов пропуска». О «ситуации в приграничных лесах, где находят безымянные захоронения мигрантов, погибших при попытках спастись от последствий кризисов, вызванных политикой западных государств в их родных регионах». О «выходе Польши и Литвы из Оттавской конвенции», запрещающей применение противопехотных мин. О негативном воздействии польских пограничных заграждений на экологию. О «неоднократно транслируемых утверждениях о "подготовке российских и белорусских войск к нападению на Европу к 2030 году", на фоне которых ЕС увеличивает военные расходы».
В МИД Белоруссии подчеркнули: если «честного, открытого и всестороннего рассмотрения обозначенных тем» не будет, то турне фон дер Ляйен окажется «просто туристической поездкой под вспышки фотокамер».