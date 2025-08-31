Глава Еврокомиссии впала в пограничное состояние

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 1 сентября, завершает стремительное турне по семи странам — Латвии, Финляндии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии и Румынии. Их объединяет географическая близость к России или Белоруссии, что, как утверждают в ЕК, влечет за собой целый ряд проблем. Во всех заявлениях госпожи фон дер Ляйен во время поездки прослеживалась одна и та же мысль: Брюссель не оставит приграничные страны один на один с Москвой и Минском в случае их возможной агрессии. В свою очередь, в МИД Белоруссии не без троллинга прокомментировали активность главы Еврокомиссии, перечислив возникшие по вине европейцев проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одной из главных тем, которую глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затрагивала в беседах с лидерами посещаемых ею стран, было противодействие «морским и гибридным угрозам со стороны России» (на фото справа — премьер-министр Польши Дональд Туск)

Фото: Czarek Sokolowski / AP Одной из главных тем, которую глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затрагивала в беседах с лидерами посещаемых ею стран, было противодействие «морским и гибридным угрозам со стороны России» (на фото справа — премьер-министр Польши Дональд Туск)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Анонсируя поездку Урсулы фон дер Ляйен, в ЕК рассказали, что визит «подчеркнет поддержку Евросоюзом государств-членов, сталкивающихся с проблемами, связанными с наличием общих границ с Россией или Белоруссией». В итоге эта тема действительно была ключевой в ходе каждой из остановок.

Поездку в регион Урсула фон дер Ляйен начала в пятницу, 29 августа, в Латвии. Там она посетила завод по производству беспилотников, которые создаются при финансовой помощи ЕК и поставляются на Украину.

Также она поучаствовала в пресс-конференции, где призвала «весь ЕС» осознать «неотложность» сопротивления России и президенту Владимиру Путину.

На той же пресс-конференции, задавая тон всему турне, фон дер Ляйен много говорила о тратах Евросоюза на оборону. «В новом бюджете ЕС (на 2028–2034 годы.— “Ъ”), который мы только что предложили, мы предусматриваем пятикратное увеличение расходов на оборону и десятикратное увеличение (финансирования.— “Ъ”) военной мобильности»,— с гордостью заявила она. Кроме того, глава ЕК обратила внимание на запланированное трехкратное увеличение расходов на миграционную политику и охрану границ.

Из Латвии Урсула фон дер Ляйен в тот же день направилась в Финляндию, а в субботу переместилась в Эстонию. Там она встретилась с премьер-министром Кристеном Михалом и пообщалась с военнослужащими на авиабазе Эмари. В воскресную же программу вошли сразу две государства. Вначале фон дер Ляйен посетила Польшу, где вместе с премьер-министром Дональдом Туском проинспектировала границу с Белоруссией, а затем отправилась в Болгарию, где ее ждали на государственном оборонном заводе и предприятии по производству боеприпасов.

В последний день турне, 1 сентября, глава Еврокомиссии посетит Литву, чтобы уже с этой стороны понаблюдать за границей с Белоруссией. А во второй половине дня она отправится в Румынию, где, в частности, посетит черноморский портовый город Констанца.

Общаясь с лидерами стран региона, Урсула фон дер Ляйен затрагивала такие темы, как противодействие «морским и гибридным угрозам со стороны России», борьба с ее «теневым флотом», сотрудничество ЕС и НАТО. Особое внимание уделялось укреплению границ. Так, перед встречей с высокопоставленной гостьей премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил с заявлением о том, что из-за местоположения страны «на плечах финнов лежит особая ответственность»: «Мы защищаем внешнюю границу ЕС, которая также является внешней границей НАТО». А премьер Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции с фон дер Ляйен рассказала, как ее страна усиливает «свои возможности и устойчивость» перед кризисами, «инвестируя в оборону и укрепляя внешние границы — границы не только Латвии, но ЕС и НАТО». «Европа в безопасности только тогда, когда восточная граница в безопасности»,— поддерживала своих собеседников глава Еврокомиссии.

Укреплением границ удостоившиеся визита фон дер Ляйен страны особенно активно стали заниматься с февраля 2022 года. Латвия, Литва и Эстония реализуют проект «Балтийская линия обороны», подразумевающий масштабное строительство системы бункеров, различных заграждений, например «зубов дракона» и «ежей», блокпостов, ограждений из колючей проволоки, минных полей. Польша развивает схожий проект «Восточный щит», который должен быть завершен в 2028 году. В мае власти четырех стран договорились о координации действий в рамках «Балтийской линии обороны» и «Восточного щита» для максимально эффективного использования ресурсов.

Стремление к укреплению границ подчас проявляется и в довольно экзотической форме.

Так, в конце прошлой недели издание Politico со ссылкой на Министерство климата Эстонии сообщило: власти республики рассматривают возможность восстановления в приграничных районах торфяников, что будет полезно для экологии и вместе с этим поможет защитить страну от российской военной техники в случае гипотетического нападения (европейские разведслужбы не исключают такой возможности в перспективе нескольких лет). О восстановлении осушенных болот по тем же причинам задумались также в Финляндии и Польше.

Комментируя в июле опасения и политику стран Балтии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что власти трех республик «тиражируют мифы, фейки об угрозе с востока» и занимаются «милитаризацией региона, который до недавнего времени считался одним из наиболее спокойных районов мира».

Само турне Урсулы фон дер Ляйен в МИД РФ пока не комментировали, зато заявление на этот счет выпустило белорусское внешнеполитическое ведомство. Там не без иронии поприветствовали «внимание Еврокомиссии к ситуации на внешних границах ЕС» и выразили уверенность в том, что «визит председателя Еврокомиссии на белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы мог бы стать важным мероприятием, способствующим объективному и всестороннему анализу происходящих процессов». Но, добавили дипломаты, «это, конечно, при условии включения в программу действительно значимых тем».

После этого в заявлении перечислялись проблемы, которые, по версии Минска, возникли по вине ЕС. В частности, говорилось о «многокилометровых очередях у пунктов пропуска». О «ситуации в приграничных лесах, где находят безымянные захоронения мигрантов, погибших при попытках спастись от последствий кризисов, вызванных политикой западных государств в их родных регионах». О «выходе Польши и Литвы из Оттавской конвенции», запрещающей применение противопехотных мин. О негативном воздействии польских пограничных заграждений на экологию. О «неоднократно транслируемых утверждениях о "подготовке российских и белорусских войск к нападению на Европу к 2030 году", на фоне которых ЕС увеличивает военные расходы».

В МИД Белоруссии подчеркнули: если «честного, открытого и всестороннего рассмотрения обозначенных тем» не будет, то турне фон дер Ляйен окажется «просто туристической поездкой под вспышки фотокамер».

Николай Амелин