Уолц пригрозил России новыми санкциями за отказ прекращать огонь на Украине

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолц заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении России, если Москва проигнорирует призывы прекратить огонь на Украине.

«Мы можем ввести дополнительные экономические меры, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня»,— сказал господин Уолц на заседании Совбеза ООН, посвященному вопросам урегулирования российско-украинского конфликта.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании сказал, что Россия не видит «подлинного желания» Украины обсудить ключевые положения решения конфликта.

22 октября США ввели санкции против российских компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также 34 их дочерних структур. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон почти исчерпал возможности для введения новых санкций против России. 18 ноября сенатор Линдси Грэм заявил, что «с благословения» Дональда Трампа Конгресс начнет продвигать законопроект о введении санкций в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.