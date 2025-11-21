Небензя: у Европы не осталось денег на поддержку Украины

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Евросоюза готовятся к войне с Россией, из-за чего у них не осталось денег на поддержку Украины.

«У Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться в 2030 году воевать с Россией»,— сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, которое посвящено вопросам урегулирования российско-украинского конфликта (запись опубликована на сайте организации).

По словам постпреда, президенту Украины Владимиру Зеленскому «нужны миллиарды долларов для того, чтобы война продолжалась». Он добавил, что господин Зеленский «хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, с расчетом на продолжение финансирования войны». В то же время Василий Небензя сказал, что власти Украины настаивают на прекращении огня, но лишь с целью «получить долгожданную передышку».

СМИ писали, что США подготовили новый план урегулирования конфликта на Украине. По словам представителя Белого дома Кэролайн Левитт, Вашингтон разрабатывал его в равном взаимодействии как с Москвой, так и с Киевом. Вечером 20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал список, в котором перечислены условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине. Он включает в себя пункты о территориальных вопросах, безопасности Украины и ее восстановлении, а также смягчении санкций в отношении России.